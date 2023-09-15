За последние 5 лет на землях лесного фонда произошло 197 пожаров

За последние 5 лет на землях лесного фонда страны произошло 197 пожаров на площади более 1800 гектаров.

За последние 5 лет на землях лесного фонда страны произошло 197 пожаров на площади более 1800 гектаров.

Об этом Report сообщили в Службе развития лесов.

Начальник Cлужбы развития лесов Джаббар Гарибов отметил, что только в 2022 году было зарегистрировано 66 пожаров, и около 870 гектаров были охвачены огнем. В 2023 году произошло 33 пожара, горело 25 гектаров лесных угодий.

По словам Гарибова, причиной снижения количества пожаров в 2023 году является организация скоординированной деятельности между соответствующими органами, проведение просветительских мероприятий с сельскими жителями и фермерами в регионах с целью обеспечения пожарной безопасности в лесах, проведение совместных с МЧС совещаний и тренингов в регионах, а также прокладка противопожарных минерализованных полос в лесных массивах.

Еще одна причина снижения количества пожаров - большое количество дождливых дней в летний сезон.