За последние 30 лет наибольшее сокращение осадков наблюдается в западном регионе

За последние 30 лет в Азербайджане сократилось количество осадков. Наибольшее сокращение осадков наблюдается в западном регионе.

Как передает Report, об этом на проведенном брифинге заявила директор Национального бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в прибрежных территориях страны произошло незначительное увеличение осадков: "Были проанализированы ежедневные данные по стране за 1992-2019 годы. Согласно модели Climpact, в указанный период сократилось количество морозных и снежных дней на Большом и Малом Кавказе".

У.Тагиева сказала, что в частности количество морозных и снежных дней сократилось в Шеки-Загатальской зоне, Габале, Малом Кавказе в Дашкесан-Гедабекской зоне: "Сокращение морозных и снежных дней приводит к сокращению водных запасов рек, питающих горные реки в горных территориях страны. За последние 10 лет на территориях формирования основных горных рек осадки в среднем сократились на 8,7%".

Она сказала, что в Азербайджане население привыкло к умеренной зиме, а количество дней с температурой ниже 0 немногочисленно.