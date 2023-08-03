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За отлов занесенных в "Красную книгу" медицинских пиявок оштрафован житель Сумгайыта

За отлов занесенных в "Красную книгу" медицинских пиявок оштрафован житель Сумгайыта За отлов занесенных в "Красную книгу" восточных медицинских пиявок оштрафован житель Сумгайыта.
Экология
3 августа 2023 г. 12:36
За отлов занесенных в Красную книгу медицинских пиявок оштрафован житель Сумгайыта

За отлов занесенных в "Красную книгу" восточных медицинских пиявок оштрафован житель Сумгайыта.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы охраны биологического разнообразия, Государственной службы экологической безопасности и управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел, на территории охотничьего хозяйства Варвара за отлов занесенных в "Красную книгу" восточных медицинских пиявок задержан житель города Сумгайыт Азер Джафаров.

По данному факту составлен протокол, приняты соответствующие законные меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAdı “Qırmızı Kitab”a düşmüş Şərq tibb zəlisi ovlayan şəxs cəzalandırılıb

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