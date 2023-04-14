Задержаны рыбачившие на побережье Каспийского моря браконьеры

Сотрудниками Государственной службы экологической безопасности задержаны лица, незаконно ловившие рыбу на побережье Каспийского моря в Баку и Хачмазском районе, в Мингячевирском водохранилище и участке реки Кура, протекающем по территории Зардабского райо

Сотрудниками Государственной службы экологической безопасности задержаны лица, незаконно ловившие рыбу на побережье Каспийского моря в Баку и Хачмазском районе, в Мингячевирском водохранилище и участке реки Кура, протекающем по территории Зардабского района.

Об этом Report сказал представитель службы Бахруз Магомедов.

По его словам, во время расследования было установлено, что незаконным выловом рыб занимались жители Баку Мамедага Агаев, Рагим Османов, житель Мингячевира Араз Гадиров, житель Хачмазского района Алекпер Гасымов, житель Зардабского района Эльнур Сулейманов.

В отношении правонарушителей составлены протоколы и приняты соответствующие меры.