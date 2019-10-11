В этом году за незаконную рыбалку привлечены к ответственности 182 человека

В результате проведенных в Каспийском море и других водоемах республики мер по борьбе с браконьерством и экологическими преступлениями за минувшие 9 месяцев текущего года в следственном отделе Управления полиции на водном транспорте было проведено следствие по 96 уголовным делам.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по борьбе с браконьерством и охране рыбных запасов Управления полиции на водном транспорте МВД республики Эльмир Сулейманов.

Он отметил, что было выявлено 84 административных правонарушения в сфере экологического законодательства. За содеянные преступления к ответственности были привлечены 182 человека.

Э.Сулейманов подчеркнул, что в результате содеянных преступлений природе был нанесен ущерб на сумму 42 тысячи манатов, 20 тысяч из которых были возвращены в ходе следствия.