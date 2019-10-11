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В этом году за незаконную рыбалку привлечены к ответственности 182 человека

За незаконную ловлю рыбы 182 человека привлечены к ответственности

В результате проведенных в Каспийском море и других водоемах республики мер по борьбе с браконьерством и экологическими преступлениями за минувшие 9 месяцев текущего года в следственном отделе Управления полиции на водном транспорте было проведено следствие по 96 уголовным делам. 

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по борьбе с браконьерством и охране рыбных запасов Управления полиции на водном транспорте МВД республики Эльмир Сулейманов. 

Он отметил, что было выявлено 84 административных правонарушения в сфере экологического законодательства. За содеянные преступления к ответственности были привлечены 182 человека. 

Э.Сулейманов подчеркнул, что в результате содеянных преступлений природе был нанесен ущерб на сумму 42 тысячи манатов, 20 тысяч из которых были возвращены в ходе следствия.

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