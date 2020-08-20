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Оштрафован директор Кавказского консервного завода

Оштрафован директор Кавказского консервного завода С целью неповторения подобных случаев и управления отходами в установленном законодательством порядке заводу дано обязательное для исполнения указание
Экология
20 августа 2020 г. 14:28
Оштрафован директор Кавказского консервного завода
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Сотрудники Государственной службы экологической безопасности расследовали жалобу на сброс промышленных отходов с функционирующего в Хачмазском районе Кавказского консервного завода в реку, проходящую через село Гобугырагы.

Как сообщил Report заместитель начальника службы Бахруз Магомедов, в ходе осмотра территории было подтверждено, что производственные отходы, образующиеся на заводе, не были обработаны в установленном законодательством порядке и сбрасывались в реку: "По данному факту были составлены акт и протокол. Собранные документы направлены в суд для того, чтобы с директора завода Рустама Рустамова, как с юридического лица, взыскали штраф от 7500 до 10 000 манатов по статье 264.0.1 Кодекса об административных правонарушениях.

С целью неповторения подобных случаев и управления отходами в установленном законодательством порядке заводу дано обязательное для исполнения указание".

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Версия на азербайджанском языке Qafqaz Konserv Zavodunun direktoru cəzalandırıldı

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