Оштрафован директор Кавказского консервного завода

С целью неповторения подобных случаев и управления отходами в установленном законодательством порядке заводу дано обязательное для исполнения указание

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности расследовали жалобу на сброс промышленных отходов с функционирующего в Хачмазском районе Кавказского консервного завода в реку, проходящую через село Гобугырагы.

Как сообщил Report заместитель начальника службы Бахруз Магомедов, в ходе осмотра территории было подтверждено, что производственные отходы, образующиеся на заводе, не были обработаны в установленном законодательством порядке и сбрасывались в реку: "По данному факту были составлены акт и протокол. Собранные документы направлены в суд для того, чтобы с директора завода Рустама Рустамова, как с юридического лица, взыскали штраф от 7500 до 10 000 манатов по статье 264.0.1 Кодекса об административных правонарушениях.

С целью неповторения подобных случаев и управления отходами в установленном законодательством порядке заводу дано обязательное для исполнения указание".