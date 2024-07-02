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ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни

ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни Быстрая деградация почв несет в себе риски для биоразнообразия и человеческой жизни.
Экология
2 июля 2024 г. 05:38
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни

Быстрая деградация почв несет в себе риски для биоразнообразия и человеческой жизни.

Как передает Report, об этом заявила в марокканском Агадире генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле.

Она выступила на закрытии международной конференции на тему "На основе устойчивости: раскрывая важность почвы в устойчивом развитии", организованной ЮНЕСКО и марокканскими властями.

"Быстрая деградация почв сопряжена с серьезными рисками для биоразнообразия и человеческой жизни. Почвы играют решающую роль в поддержании жизни на Земле, однако ими по-прежнему часто пренебрегают или плохо управляют", - цитирует Азуле информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Она обратилась к государствам - членам ЮНЕСКО с призывом улучшить защиту и восстановление почв: "Обладая шестидесятилетним опытом в области почвоведения, наша организация поможет государствам совершенствовать знания и готовить специалистов, чтобы можно было принять необходимые меры", - добавила генеральный директор.

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