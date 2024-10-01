Юджин Си: Переход на электродвигатели помог бы снизить вред окружающей среде от судоходства

Причина обмеления Каспия носит комплексный характер, и в первую очередь уровень воды зависит от стока впадающих рек, благодаря которым водоем получает необходимое количество воды.

Причина обмеления Каспия носит комплексный характер, и в первую очередь уровень воды зависит от стока впадающих рек, благодаря которым водоем получает необходимое количество воды.

Об этом сообщил Report начальник департамента операций ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт " Юджин Си (Eugene Seah).

По его словам, Бакинский порт проводит дноуглубительные работы на глубину 9 метров, так как текущий уровень глубины акватории составляет 6 метров.

"Пока что у нас есть запас, однако у коллег по региону такие же проблемы, и им тоже необходимо заняться этим вопросом", - сказал он, подчеркнув, что все это отражается на грузоперевозках, поскольку чем меньше глубина акватории, тем меньше загрузка судна.

Он также отметил, что судоходство существенно влияет на загрязнение окружающей среды, поэтому компания стремится к минимизации вредоносных выбросов. По мнению Юджина Си, переход на электродвигатели помог бы в решении этой проблемы, и Бакинский порт уже сотрудничает с ASCO в этом направлении.