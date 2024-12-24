Япония намерена к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 60%

Правительство Японии в целом одобрило программу, предусматривающую сокращение выбросов парниковых газов в стране на 60% к 2035 году по сравнению с уровнем 2013 года.

Правительство Японии в целом одобрило программу, предусматривающую сокращение выбросов парниковых газов в стране на 60% к 2035 году по сравнению с уровнем 2013 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Kyodo.

Эмиссию вредных выбросов к 2040 году предполагается урезать на 73%, говорится в решениях совещания с участием руководства Министерства охраны окружающей среды и министерства экономики, торговли и промышленности.

В Японии некоторые правительственные эксперты выступали за постановку еще более смелых целей в деле сокращения выбросов газов, вызывающих потепление климата на планете, указывает агентство. Однако такие мнения были отвергнуты кабинетом министров.

По нынешней программе наибольшим сокращениям будут подвергнуты выбросы парниковых газов в промышленности - к 2040 году их предполагается урезать на 74-83% по сравнению с уровнем 2013 года. Полностью прекратить промышленные, транспортные и бытовые выбросы парниковых газов власти Японии обещают к 2050 году.

Нынешняя программа после официального одобрения будет представлена в феврале 2025 года в ООН.