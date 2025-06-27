Ялчин Рафиев принял участие в 62-й сессии SB62

Ялчин Рафиев принял участие в 62-й сессии SB62

Делегация председательства COP29 во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана, главным переговорщиком Ялчином Рафиевым приняла участие в 62-й сессии Вспомогательных органов (SB62) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Как сообщили Report в МИД, Рафиев провел двусторонние встречи с делегациями Турции, Австралии, Саудовской Аравии, Республики Корея, Филиппин, Кыргызстана, Египта и Китая, а также дал интервью ряду ведущих международных медиа.

Председатели Вспомогательных органов UNFCCC, а также ряд делегаций поблагодарили азербайджанскую сторону за решающую поддержку в процессе согласования и принятия повестки дня SB62.

Было достигнуто соглашение о начале переговоров по нескольким важным направлениям повестки дня COP30 на основе проектов документов, подготовленных азербайджанским председательством COP29. В некоторых итоговых решениях были использованы тексты проектов, подготовленных азербайджанской стороной на COP29.

В SB62 также были организованы две встречи-слушания с государственными и негосударственными субъектами по "Дорожной карте от Баку до Белема", а также конференция под названием "От Баку до Белема: переход амбиций по адаптации от переговоров к действиям".