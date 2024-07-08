Выявлена ​​причина массовой гибели рыбы на бакинском побережье Каспия

Массовая гибель рыбы на побережье Каспийского моря на территории бакинских поселков Говсан и Тюркан связана со снижением количества растворенного кислорода в воде.

Массовая гибель рыбы на побережье Каспийского моря на территории бакинских поселков Говсан и Тюркан связана со снижением количества растворенного кислорода в воде.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Фируддин Алиев.

Он отметил, что сотрудники Службы и Управления каспийского комплексного экологического мониторинга (УККЭМ) министерства осмотрели территорию, взяли пробы воды и образцов погибшей рыбы.

"Возбудителей инфекционных заболеваний, случаев отравления и внешнего физического воздействия не выявлено. Установлено, что из-за высокой температуры воды количество растворенного в ней кислорода снизилось до неоптимального уровня - 2,2-2,5 мг/л (норма-6 мг/л), из-за чего и погибла рыба".

Ранее в соцсетях были распространены кадры массовой гибели рыбы на побережье Каспийского моря на территории поселков Говсан и Тюркан.