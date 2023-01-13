Выясняются причины гибели тюленей на северном побережье Каспийского моря

Продолжаются исследования причин гибели тюленей на северном побережье Каспийского моря.

Продолжаются исследования причин гибели тюленей на северном побережье Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев сказал на пресс-конференции по итогам прошлого года.

По его словам, проведение лабораторных анализов Агентством продбезопасности потребует определенного времени: "Часть погибших тюленей была доставлена течением со стороны России, другая часть обнаружена на территории Азербайджана. По предварительной версии, гибель нерп была вызвана отравлением, однако точный ответ станет известен после получения результатов анализов. Каких-либо случаев браконьерства или физического воздействия не обнаружено. Согласно данным российской стороны, причиной гибели нерп стало отравление".