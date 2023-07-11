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Высота волн в море достигла трех метров

Высота волн в море достигла трех метров По состоянию на 17:00 11 июля в Гёйтепе, Огузе, Гяндже, Гедабеке, Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Товузе, Агстафе, Балакяне, Загатале, Шеки, Гусаре, Хыналыге, Губе, Шахдаге прошли грозы и ливни.
Экология
11 июля 2023 г. 18:23
Высота волн в море достигла трех метров

По состоянию на 17:00 11 июля в Гёйтепе, Огузе, Гяндже, Гедабеке, Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Товузе, Агстафе, Балакяне, Загатале, Шеки, Гусаре, Хыналыге, Губе, Шахдаге прошли грозы и ливни.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер усилился до 25 м/с в Нафталане, до 20 м/с в Агдаме, Гёйчае, Зардабе, Тертере, 18 м/с - в Евлахе, Гяндже, 16 м/с - в Бейлагане, до 19 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове.

По данным станции Нефтяных камней, высота волн в Каспийском море достигла 3,0 метра.

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Версия на азербайджанском языке Dənizdə dalğanın hündürlüyü 3 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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