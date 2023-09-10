Высота волн в Каспийском море достигла 5 метров

Высота волн в Каспийском море достигла 5 метров.

Высота волн в Каспийском море достигла 5 метров.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, на территории республики наблюдалась нестабильная погода, в Кюрдамире, Гусаре, Губе, Халтане, Балакене, Шабране и Шахдаге шел дождь.

Северо-западный ветер в Мингячевире усилился до 30 м/с, в Нафталане - 24 м/с, в Гёйчае, Агдаме - 22 м/с, в Шахдаге, Шеки, Бейлагане, Тертере, Барде, Евлахе, Гяндже, Нахчыване - 20 м/с, в Кюрдамире - 18 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове ветер усиливался до 15 м/с, с порывами до 30-35 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла 5 метров.