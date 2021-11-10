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Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м

Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовала фактическую погоду в стране.
Экология
10 ноября 2021 г. 23:08
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовала фактическую погоду в стране.

Как сообщили Report из министерства, по состоянию на 21:00 10 ноября погодные условия на территории страны изменились.

В Шеки, Губе, Гусаре, Шабране, Хыналыге были дожди, местами наблюдался северо-западный ветер.

Максимальная скорость ветра в Нафталане достигла 26 м/с, в Товузе – 22 м/с, Набране, Нефтчале, Хачмазе, Агстафе – 20 м/с, Алтыагадже, Джейрансоле – 18 м/с, Шабране – 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку – 38 м/с, Маштаге – 35 м/с, острове Гум – 32 м/с, Пираллахы – 30 м/с, Бина – 28 м/с, на Нефтяных Камнях, острове Чилов – 29 м/с, в Аляте, Сумгайыте – 23 м/с. По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн достигала 5,4 метров.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizində dalğanın hündürlüyü 5,4 metrə çatıb

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