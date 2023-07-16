Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,4 метра

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов представила информацию о фактической погоде на территории Азербайджана.
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Утром в некоторых местах Абшеронского полуострова прошел кратковременный дождь.
Северо-западный ветер в Нефтчале временами усиливался до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 18 м/с. По информации станции Нефтяные камни, высота волны в открытом море достигала 2,4 метра.
Ожидается, что процесс продолжится в большинстве регионов и вечером, прогнозируется интенсификация осадков.