Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,4 метра

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов представила информацию о фактической погоде на территории Азербайджана.

Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов представила информацию о фактической погоде на территории Азербайджана.

Как сообщает Report , по информации на 16:00 16 июля, в Шеки, Гахе, Огузе, Губе, Халтане, Грызе, Шахдаге, Билясуваре, Дашкесане, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране наблюдались дожди и грозы.

Утром в некоторых местах Абшеронского полуострова прошел кратковременный дождь.

Северо-западный ветер в Нефтчале временами усиливался до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 18 м/с. По информации станции Нефтяные камни, высота волны в открытом море достигала 2,4 метра.

Ожидается, что процесс продолжится в большинстве регионов и вечером, прогнозируется интенсификация осадков.