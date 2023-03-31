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Высота волн на Нефтяных камнях достигала 4,5 метра

Высота волн на Нефтяных камнях достигала 4,5 метра 31 марта в Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Гобустане, Алтыагадже, Халтане, Грызе, Шахдаге, Ярдымлы и Лерике выпал снег.
Экология
31 марта 2023 г. 20:52
Высота волн на Нефтяных камнях достигала 4,5 метра

31 марта в Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Гобустане, Алтыагадже, Халтане, Грызе, Шахдаге, Ярдымлы и Лерике выпал снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По информации службы гидрометеорологии, в Нафталане, Гяндже, Шемкире, Джейранчёле, Балакяне, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Губе, Тертере, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Астаре, Баку и на Абшеронском полуострове периодически шли интенсивные дожди.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 25 м/с.

По данным станции на Нефтяных камнях, высота волн достигала 4,5 метра.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda qar yağıb, Neft Daşlarında dalğanın hündürlüyü 4.5 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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