Высота волн на Каспии достигла 6 метров, в регионах идет снег

По состоянию на 19:00 сегодняшнего дня погодные условия на территории Азербайджана изменились, поднялся сильный северно-западный ветер

По состоянию на 19:00 сегодняшнего дня погодные условия на территории Азербайджана изменились, поднялся сильный северно-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, максимальная сила ветра в Сальяне, Нефтчале составила 28 м/с, в Тертере - 25 м/с, в Габале - 24 м/с, Нафталане 23 м/с, в Набране, Губе, Агстафе, Хачмазе – 20 м/с, в Билясуваре, Балакене – 18 м/с, в Агдаме – 16 м/с, в Шеки – 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – 35 м/с, Гум Адасы – 33 м/с, в Сумгайыте – 30 м/с, на Нефт Дашлары – 29 м/с, в Пираллахи – 28 м/с, в Бина – 24 м/с.

По данным со станции Нефт Дашлары, высота волн достигла 6 метров.

В Хачмазе, Гусаре, Шахдаге выпал снег.