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Высота снежного покрова в Загатале превысила 40 см

Высота снежного покрова в Загатале превысила 40 см В Загатале выпало 44 см снега.
Экология
24 марта 2024 г. 10:51
Высота снежного покрова в Загатале превысила 40 см

В Загатале выпало 44 см снега.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии Азербайджана о текущей погода на 24 марта 10:00.

Согласно информации, на территории республики в основном наблюдалась погода с осадками, местами прошлись грозы, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Алибеке (метеостанция в Загатале - ред.) составила 44 см, в Шахдаге - 31 см, в Грызе - 3 см.

Количество выпавших осадков в Загатале составило 40 мм, в Балакене - 32 мм, в Алибеке - 31 мм, в Шамкире - 19 мм, в Гахе - 10 мм, в Огузе - 8 мм, в Шеки, Гедабейе - 7 мм.

Северо-западный ветер в Тертере и Нафталане временами усиливался до 18 м/с, в Баку и на Абшероне - до 17 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигла 2,4 метра.

Минимальная температура воздухав Баку и на Абшеронском полуострове составила 6 градусов, в Нахчыванской АР - 0-5 градусов тепла, в низменных районах - 8 градусов, в горных районах - 0-5 градусов мороза.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatalaya 44 sm qar yağıb, dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

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