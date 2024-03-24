Высота снежного покрова в Загатале превысила 40 см

В Загатале выпало 44 см снега.

В Загатале выпало 44 см снега.

Как передает Report , об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии Азербайджана о текущей погода на 24 марта 10:00.

Согласно информации, на территории республики в основном наблюдалась погода с осадками, местами прошлись грозы, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Алибеке (метеостанция в Загатале - ред.) составила 44 см, в Шахдаге - 31 см, в Грызе - 3 см.

Количество выпавших осадков в Загатале составило 40 мм, в Балакене - 32 мм, в Алибеке - 31 мм, в Шамкире - 19 мм, в Гахе - 10 мм, в Огузе - 8 мм, в Шеки, Гедабейе - 7 мм.

Северо-западный ветер в Тертере и Нафталане временами усиливался до 18 м/с, в Баку и на Абшероне - до 17 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигла 2,4 метра.

Минимальная температура воздухав Баку и на Абшеронском полуострове составила 6 градусов, в Нахчыванской АР - 0-5 градусов тепла, в низменных районах - 8 градусов, в горных районах - 0-5 градусов мороза.