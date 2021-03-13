Высота снежного покрова в Ордубаде составила 56 см

Преобладал северо-восточный ветер, который утром постепенно стих

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) распространила информацию о фактических погодных условиях, наблюдаемых на территории страны 13 марта.

Как сообщили Report в службе, сегодня на территории страны преобладает дождливая погода, выпал снег, местами интенсивный, наблюдался сильный северо-западный ветер.

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) составила 56 сантиметров, в Сарыбаше (Гах) - 46, в Ярдымлы и Гусаре - 33, в Шахдаге - 28, в Дашкесане - 27, в Кишчае (Шеки) - 26, в Алтыагадже - 24, в Губе - 20, в Лерике - 19, в Халтане - 16, в Грызе - 12, в Огузе и Шахбузе - 10, в Шеки и Гёйчае - 9, в Шабране и Товузе - 8, в Габале и Гядабее - 7, в Хачмазе и Мингячевире - 4, в Гобустане и Нафталане - 2, в Балакене, Загатале и Кюрдамире - 1 сантиметр.

Количество выпавших осадков в Гёйтепе составило 40 миллиметров, в Лерике и Лянкяране - 20, в Нахчыване - 17, в Мингячевире - 15 миллиметров, в других районах - от 5 до 12 миллиметров, в Баку и на Абшеронском полуострове - 1-3 миллиметра.

Преобладал северо-восточный ветер, который утром постепенно стих до 7-12 метров в секунду.

Согласно информации, полученной с метеорологической станции Нефтяные Камни, высота волн достигала 2,5 метров.

Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 0,4-0,6, в низменных районах 0-2, в горах - 7-11, в высокогорье 13-17, в Нахчыванской Автономной Республике - 3-11 градусов мороза.