Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см

09:34

По состоянию на 9:00 23 октября в Лянкяран-Астаринском регионе сохраняется дождливая, нестабильная погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова сказала, что в Астаре выпало 64 мм осадков, Лянкяране - 53 мм, Лерике - 50 мм, Ярдымлы - 40 мм.

Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см.

Ожидается, что дождливая погода в Лянкяран-Астаринском регионе продлится до вечера 23 октября, сказала она.