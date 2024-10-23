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Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см

Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см 09:34
Экология
23 октября 2024 г. 09:47
Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см

По состоянию на 9:00 23 октября в Лянкяран-Астаринском регионе сохраняется дождливая, нестабильная погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова сказала, что в Астаре выпало 64 мм осадков, Лянкяране - 53 мм, Лерике - 50 мм, Ярдымлы - 40 мм.

Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см.

Ожидается, что дождливая погода в Лянкяран-Астаринском регионе продлится до вечера 23 октября, сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Astaraya 64 mm-dək yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

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