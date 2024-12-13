Высота снежного покрова в горных селах Нахывана достигла 15 см

В горных селах Нахчывана высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

В горных селах Нахчывана высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

Об этом местному бюро Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов автономной республики.

Согласно информации, 13 декабря снег выпал в селах Парагачай, Нюргют, Дырныс Ордубадского района, Кюкю и Бичяняк Шахбузского района, а также других высокогорных селениях. Высота снежного покрова в Парагачае составила 15 см, в Нюргюте - 13 см, в Бичяняке - 8 см, а в Кюкю - 6 см.

Cпецтехника Нахчыванского госагентства автомобильных дорог привлечена для очистки магистралей от снега.

В настоящее время работы по уборке снега продолжаются.



