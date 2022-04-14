Высота снежного покрова в Гахе составила 17 см

По состоянию на 10:00 14 апреля в некоторых северных и западных районах Азербайджана установилась дождливая погода.

По состоянию на 10:00 14 апреля в некоторых северных и западных районах Азербайджана установилась дождливая погода.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Высота снежного покрова составила в Сарыбаше (Гах) 17 см, в Дашкесане - 15 см, в Гёйгеле - 4 см.

Количество выпавших осадков в Шеки составило 10 мм, в Товузе - 6 мм, в Балакене - 5 мм, в Загатале - 5 мм, в Агстафе, Нафталане - 3 мм, в Гедабеке, Гяндже - 2 мм, в Шамкире, Джейранчёле, Агдаме, Огузе, Тертере, Габале, Мингячевире, Евлахе и Шахдаге - 1 мм.

Днем 13 апреля скорость северо-западного ветра составила 22 м/с в Агдаме, 15-20 м/с в других регионах, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове.

14 апреля в течение дня будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, который 15 и 16 апреля сменится северо-западным ветром.