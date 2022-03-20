Высота снежного покрова в Гахе достигла 74 см

На территории Азербайджана продолжаются нестабильные погодные условия, местами осадки, в горах - снег. В некоторых частях Абшеронского полуострова утром шел мокрый снег.

На территории Азербайджана продолжаются нестабильные погодные условия, местами осадки, в горах - снег. В некоторых частях Абшеронского полуострова утром шел мокрый снег.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Высота снежного покрова составила в Сарибаше (Гах) - 74 см, Алтыагадже, Халтане, Шахдаге – 41 см, Лерике- 40 см, Кишчае (Шеки) - 35 см, Агдаре (Ордубад) - 32 см, Грызе - 24 см, Дашкесане, Гусаре - 13 см, Губе – 10 см, Гейгеле – 8 см, Шахбузе - 6 см, Шаруре – 2 см.

Количество выпавших осадков составило в Лянкяране – 29 мм, Астаре – 22 мм, Лерике - 20 мм, Бейлагане - 17 мм, Гейтепе - 12 мм, Агдаре (Ордубад) - 11 мм, Гусаре - 10 мм, Губе - 7 мм, Агдаме - 6 мм, Хачмазе, Халтане, Шабрани, Шахдаге, Грызе - 5 мм, Тертере, Алтыагадже, Шахбузе - 4 мм, Сальяне, Биласуваре, Кишчае (ШЕки), Балакене - 2 мм, Нахчыване, Шаруре, Нафталане, Гяндже, Загатале, Шеки, Шемахе, Барде, Евлахе, Нефтчале - до 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове (Баку, Маштага) - 2 мм, Сумгайыте – 0,3 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 2-4 градуса тепла, в Нахчыванской АР - до 10 градусов мороза, в горных районах - до 11 градусов мороза, аранских районах - до 5 градусов тепла.

Нестабильная, дождливая погода продлится на территории страны до 26 марта.