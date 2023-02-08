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Высота снежного покрова в Гахе достигла 45 см 

Высота снежного покрова в Гахе достигла 45 см  8 февраля на территории страны наблюдаются осадки, в горных и предгорных районах идет снег, местами интенсивный.
Экология
8 февраля 2023 г. 10:32
Высота снежного покрова в Гахе достигла 45 см 

8 февраля на территории страны наблюдаются осадки, в горных и предгорных районах идет снег, местами интенсивный.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Высота снежного покрова в Гахе составила 45 см, в Агдере (Ордубад) - 32 см, в Шахдаге - 14 см, в Халтане - 12 см, в Гёйгёле, Гедабеке - 10 см, в Грызе, Дашкесане - 8 см, в Алтыагадже - 7 см, в Огузе - 6 см, в Шеки - 16 см, в Шахбузе - 3 см, в Габале, Загатале, Гобустане - 1 см.

Количество осадков в Гахе составило 24,0 мм, в Загатале - 16,0 мм, в Балакяне - 12,0 мм, в Огузе - 10,0 мм, в Лянкяране - 11,0 мм, в Астаре - 9,0 мм, в Гедабеке - 8,0 мм, в Агдере - 7,0 мм, в Шеки - 10 мм, в Габале - 5,0 мм, в Шахбузе - 4,0 мм.

В Нефтчале и Мингячевире наблюдается северо-западный ветер силой 20 м/с, в Нафталане и Джейранчеле - 18 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове порывы ветра достигают 27 м/с. По данным станции Нефтяных камней, высота волн достигла 3,5 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет до 3° тепла, в Нахчыванской АР - до 5° мороза, в горных районах - до 11° мороза, в низменных районах - до 4° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Qaxa 45 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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