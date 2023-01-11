Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове опустилась до 3° мороза, в Нахчыване - 8-11° мороза, в горных районах - до 16° мороза, в низменных районах - до 2° мороза.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове опустилась до 3° мороза, в Нахчыване - 8-11° мороза, в горных районах - до 16° мороза, в низменных районах - до 2° мороза.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что высота снежного покрова составила 35 см в Джалилабаде, 31 см в Алтыагадже, 30 см в Лерике, 29 см в Рваруде, 25 см в Халтане, 22 см в Кялвазе, Ярдымлы, 19 см в Губе, 18 в Хачмазе, 16 см в Исмаиллы, Гёйтепе, 15 см в Гахе, 14 см в Шамахы, Гусаре, Габале, 12 см в Шабране, 7 см в Биласуваре, Шеки, Лянкяране, 6 см в Гобустане, Гаджигабуле, Дашкесане, 3 см Гедабеке, Агсу, Гёйчае, Тертере, Джафархане, Имишли, 2 см в Агдаре, Гёйгеле, Барде, Астаре, 1 см в Джейранчоле, Сабирабаде, Бейлагане, Сальяне, Нафталане, Агдаме, 10 см в Сумгайыте, 8 см в Баку, 4 см в Маштаге, Бине, 1 см в Аляте, Пираллахы.

Северо-восточный ветер усилился до 20 м/с в Нефтчале, 16 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. Высота волн в Каспии достигла 2,6 метра.