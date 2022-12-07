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Высота снежного покрова в Дашкесане составила 13 см

Высота снежного покрова в Дашкесане составила 13 см Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана продолжаются. 7 декабря на территории страны наблюдались дожди, в горных и предгорных районах выпал снег.
Экология
7 декабря 2022 г. 14:13
Высота снежного покрова в Дашкесане составила 13 см

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана продолжаются. 7 декабря на территории страны наблюдались дожди, в горных и предгорных районах выпал снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, высота снежного покрова в Дашкесане составила 13 см, в Алтыагадже - 11 см, в Шеки - 7 см, в Гахе - 6 см, в Лерике - 4 см, в Халтане, Грызе - 2 см, Шамахы, Губе, Ярдымлы - 1 см.

Количество осадков в Лянкяране составило 13 мм, в Нефтчале - 12 мм, в Гёйтепе, Астаре - 6 мм, в Товузе, Лерике, Хачмазе, Агстафе, Губе, Шабране, Билясуваре, Нафталане, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгеле, Гяндже, Шемкире, Балакяне, Огузе, Загатале, Шеки, Гахе, Гобустане, Тертере, Барде, Гёйчае, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Ярдымлы, Кяльвазе - 4 мм, в Маштаге - 2 мм, в Баку, Бине, Пираллахы - до 1 мм.

Температура воздуха на 4.7° ниже климатической нормы. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3° тепла, в Нахчыване - 5° мороза, в горных районах 8-13° мороза, в низменных районах - 4° тепла.

Наблюдаемые в стране нестабильные погодные условия сохранятся до конца недели.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsənə 13 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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