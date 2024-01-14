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Высота снежного покрова в Баку и на Абшероне составила 2 см

Высота снежного покрова в Баку и на Абшероне составила 2 см На территории Азербайджана продолжается снежная погода.
Экология
14 января 2024 г. 09:34
Высота снежного покрова в Баку и на Абшероне составила 2 см

На территории Азербайджана продолжается снежная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 09:00 в Баку и на Абшеронском полуострове высота снежного покрова составила 2 см.

В Лянкяране выпало 37 см снега, в Ярдымлы - 35 см, в Астаре, Лерике - 30 см, в Билясуваре - 22 см, в Имишли - 20 см, в Губе - 18 см, в Халтане, Бейлагане - 15 см, в Нахчыване и Сарыбаше (Гах) - 14 см, в большинстве остальных районов - 12 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 2 градусов мороза, в Нахчыванской АР - до 6 градусов мороза, в низменных районах - до 3 градусов мороза, в горных районах - до 8 градусов мороза, в высокогорных районах - до 13 градусов мороза.


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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda və Abşeron yarımadasında qarın hündürlüyü 2 sm olub

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