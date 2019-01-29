Высота снежного покрова в Агдере составила 32 см, Шахдаге -8, Грызе - 5, Хыналыге - 4 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода в Азербайджане, наблюдаемая с полудня 28 по утро 29 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как ранее предупреждало министерство с полудня 28 января по утро часы 29 января ноября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, временами шел дождь, в горных и предгорных территориях – снег.

Количество выпавших осадков Лянкяран-Астаринской зоне составило 2-38 мм, в Центрально-низменных районах – 2-14 мм, Нахчыванской АР – 5-21 мм, Баку и на Абшеронском полуострове – 5-9 мм, Большом Кавказе - 1-4 мм, Газах-Гянджинской зоне – 0-4 мм, Малом Кавказе – 2-4 мм.

Высота снежного покрова в Агдере составила 32 см Шахлаге -8, Грызе – 5, Хыналыге – 4 см, Сарыбаше, Дашкесане – 2 см.

Западный ветер в некоторых местах составил 15-20 м/с, временами – 25 м/с.