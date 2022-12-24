Высадка деревьев будет проведена еще на 140 гектарах до конца года

С 24 по 30 декабря, помимо взятых обязательств, будет проведена высадка деревьев еще на 140 га земель лесного фонда.

С 24 по 30 декабря, помимо взятых обязательств, будет проведена высадка деревьев еще на 140 га земель лесного фонда.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник Службы развития лесов Халыгверди Гусейнов.

X.Гусейнов также озвучил общую статистику лесовосстановительных работ, проводимых на землях лесного фонда в течение года: "В 2022 году высадка деревьев проведена на территории лесного фонда в 1373 гектара, высажено 1,5 миллиона саженцев ясеня, клена, акации, железного дерева, грецкого ореха, каштана и другие виды деревьев, посеяно 55 тонн семян дуба, бука, клена. В то же время на 35 гектарах земель лесного фонда, пострадавших от пожара в летние месяцы, были проведены лесовосстановительные мероприятия".