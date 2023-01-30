О нас

Выявлены факты незаконной вырубки деревьев в двух городах и трех районах

Выявлены факты незаконной вырубки деревьев в двух городах и трех районах Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе контрольных мероприятий выявили факты незаконной вырубки деревьев в городах Баку, Сумгайыт и Физулинском, Агсуинском, Лянкяранском районах.
Экология
30 января 2023 г. 13:32
Выявлены факты незаконной вырубки деревьев в двух городах и трех районах

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе контрольных мероприятий выявили факты незаконной вырубки деревьев в городах Баку, Сумгайыт и Физулинском, Агсуинском, Лянкяранском районах.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Как сообщил официальный представитель службы Бахруз Магомедов, в ходе расследования было установлено, что в поселке Бадамдар Сабаильского района города Баку, улицах Полада Гашимова и Сюльх города Сумгайыт, поселке Гайыдыш-2 Физулинского района, селе Тангиван Лянкяранского района и на территории Дома культуры села Калва Агсуинского района были срублены деревья и нанесен ущерб природе в целом на сумму 27 270 манатов: ”В связи с этими фактами составлен акт, собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для правовой оценки вопроса".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİki şəhər və üç rayonda ağaclar kəsilib

Самое важное

Азербайджан прощается с шехидом
ФотоАзербайджан прощается с шехидом
30 января 2023 г. 11:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
29 января 2023 г. 16:25
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
28 января 2023 г. 23:10
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:58
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
28 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
28 января 2023 г. 22:47
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:41
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
28 января 2023 г. 18:06
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
28 января 2023 г. 17:02
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен
Президент: Состав Совета Безопасности ООН должен быть расширен
28 января 2023 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi