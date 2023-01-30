Выявлены факты незаконной вырубки деревьев в двух городах и трех районах

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе контрольных мероприятий выявили факты незаконной вырубки деревьев в городах Баку, Сумгайыт и Физулинском, Агсуинском, Лянкяранском районах.

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе контрольных мероприятий выявили факты незаконной вырубки деревьев в городах Баку, Сумгайыт и Физулинском, Агсуинском, Лянкяранском районах.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Как сообщил официальный представитель службы Бахруз Магомедов, в ходе расследования было установлено, что в поселке Бадамдар Сабаильского района города Баку, улицах Полада Гашимова и Сюльх города Сумгайыт, поселке Гайыдыш-2 Физулинского района, селе Тангиван Лянкяранского района и на территории Дома культуры села Калва Агсуинского района были срублены деревья и нанесен ущерб природе в целом на сумму 27 270 манатов: ”В связи с этими фактами составлен акт, собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для правовой оценки вопроса".