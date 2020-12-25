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Вырубка небольших деревьев в Баку может повлечь уголовную ответственность

Вырубка небольших деревьев в Баку может повлечь уголовную ответственность "Подготовлено новое решение об увеличении размера таксы за незаконную вырубку деревьев. Решение уже согласовано с соответствующими органами".
Экология
25 декабря 2020 г. 18:15
Вырубка небольших деревьев в Баку может повлечь уголовную ответственность

"Подготовлено новое решение об увеличении размера таксы за незаконную вырубку деревьев. Решение уже согласовано с соответствующими органами".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

Х.Ализаде отметил, что проект будет представлен правительству в ближайшее время:

"Ожидается, что новые ценовые значения будут утверждены в первом квартале следующего года. Таким образом, лица будут штрафоваться на большие суммы за незаконное использование лесных материалов и вырубку деревьев. На сегодняшний день размер таксы за вырубку деревьев установлен на уровне выше среднего. Например, вырубка небольших деревьев (30-40 см) в Баку может повлечь уголовную ответственность".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kiçik ağacların kəsilməsi də cinayət məsuliyyəti yarada bilər

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