Вырубка небольших деревьев в Баку может повлечь уголовную ответственность

"Подготовлено новое решение об увеличении размера таксы за незаконную вырубку деревьев. Решение уже согласовано с соответствующими органами".

"Подготовлено новое решение об увеличении размера таксы за незаконную вырубку деревьев. Решение уже согласовано с соответствующими органами".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

Х.Ализаде отметил, что проект будет представлен правительству в ближайшее время:

"Ожидается, что новые ценовые значения будут утверждены в первом квартале следующего года. Таким образом, лица будут штрафоваться на большие суммы за незаконное использование лесных материалов и вырубку деревьев. На сегодняшний день размер таксы за вырубку деревьев установлен на уровне выше среднего. Например, вырубка небольших деревьев (30-40 см) в Баку может повлечь уголовную ответственность".