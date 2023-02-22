Джаббар Гарибов: Будет создан азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства

Восстановление сожженных, уничтоженных, вырубленных лесов на территории Джебраильского района осуществляются соответствующими органами Турции и Азербайджана.

Восстановление сожженных, уничтоженных, вырубленных лесов на территории Джебраильского района осуществляются соответствующими органами Турции и Азербайджана.

Как сообщает командированный в Джебраил сотрудник Report, об этом рассказал заместитель начальника Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Джаббар Гарибов.

По его словам, помимо Леса дружбы и террас, на этой территории создается "Умный питомник": "На участке площадью 8 гектаров будет создан питомник, соответствующий современным стандартам. Саженцы здесь будет выращиваться с использованием турецкого опыта. Годовой оборот составит 2 млн саженцев высокого качества".

Гарибов подчеркнул, что эти саженцы будут использоваться в закладке и восстановлении лесов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районе: "Будет создан Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства. В центре специалисты-экологи Турции и Азербайджана будут проводить тренинги для местных специалистов. Также здесь будут делиться своим опытом специалисты лесного хозяйства, экологи из соседних стран и стран Азии".