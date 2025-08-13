О нас

Выпущены на природу лисы, содержавшиеся в клетке в ресторане

Выпущены на природу лисы, содержавшиеся в клетке в ресторане Лисы, содержавшиеся в клетке на территории ресторана Yolüstü, расположенного вдоль магистральной автомобильной дороги Алят-Астара, выпущены в природу.
Экология
13 августа 2025 г. 17:02
Выпущены на природу лисы, содержавшиеся в клетке в ресторане

Лисы, содержавшиеся в клетке на территории ресторана Yolüstü, расположенного вдоль магистральной автомобильной дороги Алят-Астара, выпущены в природу.

Об этом в ответ на запрос Report сказал заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.

По его словам, сотрудники Государственной службы на месте расследовали распространенные в социальных сетях кадры о содержании лис в клетке:

"В ходе осмотра территории было выявлено отсутствие диких животных в клетке. Владелец ресторана отметил, что после распространения кадров в социальных сетях лисы были выпущены на природу. В отношении владельца ресторана составлены акт и протокол в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, приняты соответствующие меры".

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ

