Выпущены на природу лисы, содержавшиеся в клетке в ресторане

Лисы, содержавшиеся в клетке на территории ресторана Yolüstü, расположенного вдоль магистральной автомобильной дороги Алят-Астара, выпущены в природу.

Лисы, содержавшиеся в клетке на территории ресторана Yolüstü, расположенного вдоль магистральной автомобильной дороги Алят-Астара, выпущены в природу.

Об этом в ответ на запрос Report сказал заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.

По его словам, сотрудники Государственной службы на месте расследовали распространенные в социальных сетях кадры о содержании лис в клетке:

"В ходе осмотра территории было выявлено отсутствие диких животных в клетке. Владелец ресторана отметил, что после распространения кадров в социальных сетях лисы были выпущены на природу. В отношении владельца ресторана составлены акт и протокол в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, приняты соответствующие меры".