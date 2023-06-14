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Введены в эксплуатацию образцовые общественные пляжи

Введены в эксплуатацию образцовые общественные пляжи По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на ранее неблагоустроенных прибрежных участках в прибакинских поселках Шых, Герадил, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахил завершены раб
Экология
14 июня 2023 г. 12:02
Введены в эксплуатацию образцовые общественные пляжи

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на ранее неблагоустроенных прибрежных участках в прибакинских поселках Шых, Герадил, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахил завершены работы по очистке и благоустройству. Пляжи приведены в готовность для пользования посетителями.

Как сообщает Report, на территории пляжей созданы спасательные пункты Министерства по чрезвычайным ситуациям, установлены кабинки для переодевания, душ-кабины, санузлы. Также на территориях размещены беседки, шезлонги, обновлены волейбольные и футбольные площадки.

В этом году на пляже Сахил созданы условия для лиц с ограниченными возможностями.

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