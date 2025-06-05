Всемирный день окружающей среды отметили в национальном парке Самур-Ялама

В Национальном парке Самур-Ялама 5 июня прошло мероприятие на тему "Сократим использование пластика: местные усилия, глобальное воздействие", приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды.

В Национальном парке Самур-Ялама 5 июня прошло мероприятие на тему "Сократим использование пластика: местные усилия, глобальное воздействие", приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Мероприятие было организовано с целью привлечь внимание к защите окружающей среды, повысить экологическую ответственность общественности и поддержать устойчивые инициативы в этой области.

На мероприятии председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вюгар Керимов, председатель правления ОАО "Чистый город" (Тəmiz Şəhər) Этибар Аббасов, заместитель председателя Республиканского объединения профсоюзов работников аграрного, экологического и водного хозяйства Тельман Гулиев подчеркнули, что защита окружающей среды является одним из приоритетных направлений.

В рамках мероприятия был организован круглый стол с участием представителей соответствующих государственных и частных структур, а также экологических экспертов по теме защиты окружающей среды и борьбы с пластиковым загрязнением. В обсуждениях на первый план вышли такие вопросы, как воздействие пластиковых отходов на окружающую среду, роль просветительских мероприятий и усиление индивидуальной ответственности.

Одновременно были организованы экологические тренинги, интерактивные сессии и тематические мастер-классы с участием школьников и волонтеров.

Отметим, что Азербайджан будет принимать Всемирный день окружающей среды, который пройдет 5 июня 2026 года по линии Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это престижное мероприятие является показателем вклада нашей страны в глобальные инициативы по защите окружающей среды.