Всемирно известный фотограф назвал загрязнение Охчучая экологическим террором Армении

Всемирно известный фотограф Реза Дегати назвал загрязнение Охчучая экологическим террором.
Как сообщает Report, об этом фотограф поделился в своем аккаунте в Instagram.
"Экологический террор. Охчучай берет свое начало в Армении, проходит по территории Азербайджана и, до впадения в Каспийское море, сливается с рекой Араз, которая является естественной границей между Ираном и Азербайджаном. На армянской стороне действуют два крупных горнодобывающих завода: Каджаран-Зангезурский медно-молибденовый и Гафанский железорудный комбинат. В процессе производства в Охчучай сливают воду, загрязненную тяжелыми металлами. Немецкая горнодобывающая компания Croniment владеет 60% акций Зангезурского медно-молибденового завода Армении. На их интернет-страницах говорится: "Металлы - наша страсть". Содержание никеля в Охчучае в 7 раз выше нормы, железа - в 4 раза, а меди-молибдена - в 2 раза.
В марте в реке наблюдалась массовая гибель форели и других рыб. Похоже, что Охчучай используется армянскими производителями в качестве коллектора для отправки промышленных отходов с территории страны в Азербайджан. Армения до сих пор не присоединилась к Международной Водной конвенции и не взяла на себя международные обязательства. Перед впадением в Каспийское море наблюдается безмолвная экологическая катастрофа, которая загрязняет и Азербайджан, и Иран", - отметил он.