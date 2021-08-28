Всемирно известный фотограф назвал загрязнение Охчучая экологическим террором Армении

Всемирно известный фотограф Реза Дегати назвал загрязнение Охчучая экологическим террором.

Всемирно известный фотограф Реза Дегати назвал загрязнение Охчучая экологическим террором.

Как сообщает Report, об этом фотограф поделился в своем аккаунте в Instagram.

"Экологический террор. Охчучай берет свое начало в Армении, проходит по территории Азербайджана и, до впадения в Каспийское море, сливается с рекой Араз, которая является естественной границей между Ираном и Азербайджаном. На армянской стороне действуют два крупных горнодобывающих завода: Каджаран-Зангезурский медно-молибденовый и Гафанский железорудный комбинат. В процессе производства в Охчучай сливают воду, загрязненную тяжелыми металлами. Немецкая горнодобывающая компания Croniment владеет 60% акций Зангезурского медно-молибденового завода Армении. На их интернет-страницах говорится: "Металлы - наша страсть". Содержание никеля в Охчучае в 7 раз выше нормы, железа - в 4 раза, а меди-молибдена - в 2 раза.

В марте в реке наблюдалась массовая гибель форели и других рыб. Похоже, что Охчучай используется армянскими производителями в качестве коллектора для отправки промышленных отходов с территории страны в Азербайджан. Армения до сих пор не присоединилась к Международной Водной конвенции и не взяла на себя международные обязательства. Перед впадением в Каспийское море наблюдается безмолвная экологическая катастрофа, которая загрязняет и Азербайджан, и Иран", - отметил он.