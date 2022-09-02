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Возможно ли опреснить морскую воду в Азербайджане?

Возможно ли опреснить морскую воду в Азербайджане? "На сегодняшний день вопрос очистки и доведения морской воды до уровня питьевой воды не является предметом обсуждения".
Экология
2 сентября 2022 г. 17:11
Возможно ли опреснить морскую воду в Азербайджане?

"На сегодняшний день вопрос очистки и доведения морской воды до уровня питьевой воды не является предметом обсуждения".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов на "Экспертном часе".

По его словам, в будущем, если будет какая-то инициатива по этому поводу, вопрос может быть решен в рамках государственной инвестиционной программы.

Начальник Департамента планирования и проектирования ОАО ”Азерсу“ Бахадур Кянгярли сказал, что этот вопрос рассматривается: ”Но он все еще на уровне проекта, и обсуждения продолжаются".

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Версия на английском языке Is it possible to desalinate sea water in Azerbaijan?
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəniz suyu şirinləşdirilə bilərmi?

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