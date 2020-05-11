Воздух в Азербайджане прогреется до 26 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 12 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром ожидается туман.

Днем умеренный юго-западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 12 мая на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем на отдельных горных территориях возможны грозы, временами дождь, град. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем 8-13 градусов тепла.