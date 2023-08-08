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Воздух в Азербайджане прогреется до 43 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 43 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове 9 августа осадков не ожидается, прогнозируется юго-восточный ветер.
Экология
8 августа 2023 г. 12:10
Воздух в Азербайджане прогреется до 43 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 августа осадков не ожидается, прогнозируется юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем ​​35-38° тепла, местами до 40°.

В регионах Азербайджана также прогнозируется погода без осадков, однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем ​​35-40° тепла, местами 42-43°, в горах ночью 16-21°, днем ​​27-32° тепла.

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