Воздух в Азербайджане прогреется до 43 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 августа осадков не ожидается, прогнозируется юго-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 августа осадков не ожидается, прогнозируется юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем ​​35-38° тепла, местами до 40°.

В регионах Азербайджана также прогнозируется погода без осадков, однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем ​​35-40° тепла, местами 42-43°, в горах ночью 16-21°, днем ​​27-32° тепла.