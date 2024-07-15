Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 45-40%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков. Однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-38° тепла, на отдельных территориях 40° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.