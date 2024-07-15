О нас

Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Экология
15 июля 2024 г. 12:44
Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 45-40%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков. Однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-38° тепла, на отдельных территориях 40° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 16
Версия на азербайджанском языке Bakıda 38, rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Другие новости из категории

В Лянкяран-Астаринской зоне наблюдались осадки и грозы
В Лянкяран-Астаринской зоне наблюдались осадки и грозы
15 июля 2024 г. 10:01
Объявлены ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона
Объявлены ожидаемые погодные условия на пляжах Абшерона
14 июля 2024 г. 12:34
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 39 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 39 градусов
14 июля 2024 г. 12:11
В ряде регионов Азербайджана прошли кратковременные ливни и грозы
В ряде регионов Азербайджана прошли кратковременные ливни и грозы
14 июля 2024 г. 11:11
В поселке Зиря прошла очередная акция в рамках Общереспубликанского марафона чистоты
ФотоВ поселке Зиря прошла очередная акция в рамках Общереспубликанского марафона чистоты
13 июля 2024 г. 20:11
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов
13 июля 2024 г. 13:03
Глава агентства: Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения
Глава агентства: Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения
12 июля 2024 г. 17:47
Минэкологии подарило строительным компаниям деревья
ФотоМинэкологии подарило строительным компаниям деревья
12 июля 2024 г. 17:16
В ближайшие два дня в горных районах ожидаются ливни
В ближайшие два дня в горных районах ожидаются ливни
12 июля 2024 г. 16:21
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов
12 июля 2024 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi