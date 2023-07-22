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Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов 23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
22 июля 2023 г. 13:01
Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов

23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление опустится с 759 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 35-45%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar günü Bakıda 37, rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq

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