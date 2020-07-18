Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов тепла

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, будет преобладать слабый южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона будет преобладать слабый южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером ожидаются грозы, кратковременные осадки, град.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем - 35-40 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать слабый южный ветер, днем ожидается дискомфорт жаркой погоды, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.