О нас
Report Georgia

Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов тепла

Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов тепла Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба
Экология
18 июля 2020 г. 13:48
Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов тепла
google.az

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, будет преобладать слабый южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70 процентов, днем 40-45 процентов. 

На пляжах Абшерона будет преобладать слабый южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером ожидаются грозы, кратковременные осадки, град.

Ночью температура воздуха составит 22-27, днем - 35-40 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать слабый южный ветер, днем ожидается дискомфорт жаркой погоды, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bazar günü 40 dərəcə isti olacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

Улицы Баку вновь дезинфицируются
Улицы Баку вновь дезинфицируются
18 июля 2020 г. 10:49
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июля 2020 г. 14:47
Завтра в Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла
16 июля 2020 г. 13:56
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 июля
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 июля
15 июля 2020 г. 13:54
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер
14 июля 2020 г. 13:52
Предупреждение об изменении погодных условий
Предупреждение об изменении погодных условий
13 июля 2020 г. 16:04
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди
13 июля 2020 г. 15:03
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
12 июля 2020 г. 13:43
В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
12 июля 2020 г. 12:14
Сель затопил шарурские села 
ВидеоСель затопил шарурские села 
12 июля 2020 г. 02:10

Последние новости

14:38
Министры обороны Азербайджана и России провели переговоры Внешняя политика
14:31
ФотоМинобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы Нагорно-карабахский конфликт
14:27
Минобороны: Лечение большей части раненых завершено Армия
14:22
Бюст М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси – 13-летняя подпольная жизнь, помощь грузинского врача и жест Саакашвили В регионе
14:20
Вагиф Даргяхлы: Мы пресекли провокацию армян, враг отброшен назад Армия
13:48
Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов тепла Экология
13:31
Рухани: Число заразившихся COVID-19 может превысить 30 млн человек В регионе
12:56
Во Франции загорелся готический собор XV века Другие страны
12:45
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде Наука и образование
12:34
Азербайджан увеличил производство метанола Промышленность
12:25
В Тбилиси проходит акция в поддержку Азербайджанской армии Нагорно-карабахский конфликт
12:23
Почему страховщик Азербайджана не может "держаться подальше" от банка? Финансы
11:50
В России число заболевших COVID-19 за сутки составило свыше 6,2 тыс. В регионе
11:42
В Мингячевире обнаружено нарушившее карантин кафе Происшествия
11:39
Авторы "Мстителей" создадут крупнейший проект для Netflix Шоу-бизнес
Вся новостная лента