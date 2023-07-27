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Воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов 28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.
Экология
27 июля 2023 г. 12:32
Воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 20-25°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление опустится с 756 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 18-23° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 33, rayonlarda 37 dərəcə isti olacaq

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