Воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 20-25°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление опустится с 756 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 18-23° тепла.