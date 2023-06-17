Воздух в Азербайджане прогреется до 36 градусов

18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Умеренный южный ветер сменится ночью северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем 28-32° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 50-60% днем.

В районах Азербайджана днем местами прогнозируются дожди. На отдельных территориях ожидаются дожди ливневого характера, грозы, град. В некоторых местах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 16-21° тепла.