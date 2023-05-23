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Воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
23 мая 2023 г. 13:18
Воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 25-30° тепла, местами воздух прогреется до 32°. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако, днем в некоторых местах ожидаются периодические осадки. В отдельных местах вероятны ливни, грозы, выпадение града. В некоторых местах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-35°, ночью в горах 8-13° тепла, днем 13-18° тепла, местами до 23°.

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