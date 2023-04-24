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Воздух в Азербайджане прогреется до 26 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 26 градусов 25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, днем временами с порывами.
Экология
24 апреля 2023 г. 14:36
Воздух в Азербайджане прогреется до 26 градусов

25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, днем временами с порывами.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются осадки. На отдельных территориях ожидаются грозы, интенсивные осадки, в горных территориях выпадет снег. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 10-15°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 8-13°.

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