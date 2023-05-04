Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов

5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный южный ветер днем сменится северо-западным.

5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный южный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами на полуострове ожидаются осадки.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление понизится до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В отдельных горных местах возможны кратковременные осадки. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.