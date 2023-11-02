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Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов тепла

Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов тепла 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
2 ноября 2023 г. 13:20
Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов тепла

3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидаются туман и моросящий дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 19-23° тепла. Атмосферное давление опустится до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем составит 75-85%, ночью - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако во второй половине дня местами ожидаются осадки, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 11-16° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 25 °C
Версия на азербайджанском языке Sabah 25 dərəcə isti olacaq

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