Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов

25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится южным ветром. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 18-23° тепла.

Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в горных районах возможны дожди. В некоторых местах временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.