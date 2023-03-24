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Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов 25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
24 марта 2023 г. 13:08
Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов

25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится южным ветром. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 18-23° тепла.

Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в горных районах возможны дожди. В некоторых местах временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 25
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

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